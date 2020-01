Minecraft incontra Harry Potter con una sorprendente ricostruzione di Hogwarts

The Floo Network ha pubblicato un nuovo video di Minecraft, che mostra un'eccezionale ricostruzione di Hogwarts, la scuola di magia e stregoneria vista nella saga di Harry Potter. La cura nel rendere ogni dettaglio dell'ambientazione è davvero eccezionale, tra interni ed esterni. Ci sono anche il campo da Quidditch e la Camera dei Segreti, per dire quanta attenzione c'è dietro questa opera, realizzata con grande amore.



In realtà "Minecraft School of Witchcraft and Wizardry", così si chiama il video, mostra anche altro, ossia una riproduzione dei luoghi più iconici della serie, come ad esempio Privet Drive, la strada con la casa babbana di Harry, e Diagon Alley, la strada di maghi e streghe in quel di Londra. Ci sono anche alcuni elementi moddati per rendere più verosimile l'esperienza. Ad esempio sono state inserite delle magie vere e proprie, tutte utilizzabili in gioco.



Pensate che Minecraft School of Witchcraft and Wizardry è in lavorazione da anni. Più precisamente il progetto è iniziato il 20 giugno 2015, mentre la prima build giocabile risale a due anni fa.Per chi se lo stesse chiedendo, il rilascio della mappa è previsto per la fine del mese.