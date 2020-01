Sasmsung Galaxy S20+, ecco le prime immagini rubate

Una fonte anonima ha spedito al sito XDA quelle che sono le prime immagini rubate del Samsung Galaxy S20+, il nuovo smartphone della compagnia coreana che dovrebbe essere svelato l'11 febbraio durante il Samsung Unpacked 2020.



Dopo il Galaxy Z Flip, anch'esso mostrato in alcune immagini rubate, anche il Galaxy S20+ è diventato oggetto di una fuga di notizie. XDA precisa che le immagini hanno subito alcune modifiche per non rendere riconoscibile la fonte. Comunque sia il design non è stato toccato. Nella parte posteriore del telefono possiamo quindi vedere il setup della fotocamera, con quattro obiettivi e un flash, mentre sul lato destro troviamo il pulsante di accensione e spegnimento e il regolatore di volume.



Il display anteriore è molto meno curvo e piatto rispetto ai precedenti smartphone di Samsung. Pare che il Galaxy S20+ monterà un vetro 2.5D invece di uno curvo, con una pellicola proteggi schermo di default.



Ma ora bando alle ciance e vediamo le immagini del presunto Samsung Galaxy S20 .