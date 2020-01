Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox Series X, arriva una mezza conferma da CD Projekt Red

Cyberpunk 2077 uscirà su PS5 e Xbox Series X? La risposta è ovviamente sì, e ora c'è anche una mezza conferma da parte di CD Projekt Red, ossia dal social media manager dell'account Twitter Cyberpunk 2077.



Che Cyberpunk 2077 sia destinato anche alle console di nuova generazione non è un grande segreto ed è qualcosa che viene dato per scontato dai più. CD Projekt Red ovviamente non si sbottona per non frenare le vendite delle versioni PS4 e Xbox One, ma non avrebbe davvero senso non portare il gioco su PS5 e Xbox Series X, anche perché il lavoro da fare è davvero ridotto, data l'esistenza della versione PC (mettete il gioco con i dettagli al massimo e avrete la versione next-gen).



Per questo non stupisce la risposta data a un utente che ha chiesto se Cyberpunk 2077 uscirà anche su PS5 e Xbox Series X: "È possibile, anche se ora siamo concentrati sulle console della generazione attuale." Traduciamo quel 'possibile': ci stiamo già lavorando, ma vi comunicheremo la novità a tempo debito.



Quindi per ora Cyberpunk 2077 rimane confermato per PC, Xbox One, Google Stadia e PS4, con la data d'uscita fissata per il 16 aprile 2020.