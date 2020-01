Giochi PS4, Dragon Ball Z: Kakarot arriva questa settimana (del 13 gennaio 2020)

Ogni lunedì eravamo soliti, nel 2019, elencarvi i principali giochi in uscita su PlayStation 4 e Nintendo Switch. Faremo lo stesso anche per il 2020, il nuovo anno ormai cominciato. E vorremmo farlo subito, con tutti i titoli in arrivo nei prossimi sette giorni, a cominciare da oggi lunedì 13 gennaio 2020. Ma sappiamo tutti che Dragon Ball Z: Kakarot monopolizzerà l'attenzione.

Proprio Dragon Ball Z: Kakarot sarà il principale gioco in arrivo su PlayStation 4 nella settimana del 13 gennaio 2020: la data di lancio è fissata, ad essere precisi, per questo venerdì 17 gennaio 2020. L'ambizioso action-RPG di Bandai Namco è stato sviluppato da CyberConnect2 e ripercorrerà nella sua interezza la serie Dragon Ball Z, manga e anime di Akira Toriyama ormai passato alla storia.

Qui di seguito la descrizione del titolo, restate con noi per la futura recensione: "Ripercorri la storia di Goku e dei guerrieri Z in DRAGON BALL Z: KAKAROT! Oltre rivivere battaglie memorabili, potrai esplorare il mondo di DRAGON BALL Z cacciando, pescando, mangiando e allenandoti con Goku, Gohan, Vegeta e gli altri. Scopri nuove aree e nuove avventure addentrandoti nella storia e stringi legami indissolubili con gli altri eroi dell'universo di DRAGON BALL Z".