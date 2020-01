Persona 5 Scramble, il filmato d'apertura è pieno di stile

Atlus e Omega-Force hanno pubblicato il filmato d'apertura di Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, un video pieno di stile e davvero ben fatto, che spicca per scelte cromatiche e selezione musicale. Insomma, guardatelo anche se non siete fan del gioco perché ne vale la pena. Lo trovate come sempre in testa alla notizia.



Per il resto vi ricordiamo che Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers è previsto per PS4 e Nintendo Switch il 20 febbraio 2020, quantomeno in Giappone. Della versione occidentale non si sa ancora molto, ma immaginiamo che sarà annunciata a breve, visto il successo di Persona 5 anche dalle nostre parti.