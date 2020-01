Dragon Ball Heroes: il destino di Hearts non convince i fan

L'arco narrativo di Hearts si è ufficialmente concluso su Super Dragon Ball Heroes: l'ultimo episodio dell'anime è andato in onda giusto negli ultimi giorni in Giappone, e con il prossimo avrà inizio una nuova storia (sempre non canonica). Ma i fan non sono particolarmente soddisfatti, e per un motivo ben preciso.

A scontentare i fan di Super Dragon Ball Heroes è stato il destino di Hearts, principale nemico di Goku, Vegeta, Jiren e di tutti gli Universi del franchise. Hearts avrebbe voluto cancellare gli Zeno dal creato e dare inizio a un nuovo ordine del mondo: ciò ovviamente non è stato possibile, perché i guerrieri hanno prima sconfitto i suoi guerrieri, e poi lui. Per farcela è stato necessario persino l'intervento di Gogeta, ma alla fine il bene ha trionfato.

Per gli spettatori, però, è stato un peccato perdere Hearts dopo l'ultimo scontro, forse per sempre. Tutti si augurano che Toei Animation si decida a recuperarlo, sia nel gioco arcade che nella serie anime di Super Dragon Ball Heroes, perché il nemico ha ancora molto potenziale. Vi faremo sapere come andrà a finire, e se Hearts prima o poi dovesse tornare.