CES 2020, le novità ASUS della linea ROG

Refresh elevato e luminosità estrema

A fare più rumore nella lineup ASUS è stato senza dubbio il ROG Swift 360 G-Sync da 24,5 pollici, sfruttato da NVIDIA in una dimostrazione a porte chiuse per mostrarci i benefici in gioco del refresh elevato. A livello di fluidità, va detto, il salto rispetto ai 240 è quasi impercettibile, fino a quando non si guardano i contorni delle figure e le scritte che restano più nette e leggibili in diverse situazioni, sia durante lo scrolling dell schermo di un MOBA, sia muovendo in modo fulmineo il mouse in uno sparatutto in prima persona. Si tratta, sia chiaro, di benefici secondari se confrontati con quelli derivati dal passaggio da 60Hz a 144 e 240Hz, ma comunque rilevanti per chi punta ad avere la massima reattività e la massima pulizia dell'immagine. Ci sarà da aspettare, però, per poter avere 360 frame per secondo con la massima qualità possibile. Il pannello usato da ASUS, infatti, è un classico TN che non può competere per contrasto con gli schermi VA e non gode della vivacità e della fedeltà del colore di quelli IPS. Ciononostante è sicuramente il monitor più veloce del pianeta e gode di supporto G-Sync, cosa utile quando si parla di fluidità tanto elevate da comportare oscillazioni importanti nel framerate.

Non ci fa mancare, inoltre, il classico look dei monitor da gaming di fascia alta ASUS ROG, con base avvitata illuminata e cornice sottile. Tutte caratteristiche ritroviamo ovviamente nel ROG Swift PG43UQ, ma in grande visto che parliamo di un 43 pollici G-Sync 4K da 144Hz che si fa notare per essere il primo al mondo dotato di tecnologia Display Stream Compression. Supera quindi i limiti del DisplayPort 1.4, consentendo di fruire dell'Ultra HD a refresh elevato con un solo cavo, cosa impossibile con i monitor in circolazione. Supporta tra l'altro l'HDR1000 grazie a una luminescenza elevata che si fa ancora superiore con l'ASUS ROG Swift PG32UQX G-Sync Ultimate. Senza dubbio campione del gruppo in termini di qualità dell'immagine, il successore dell'ASUS PG27UQ combina 4K a 144Hz con una diagonale di 32 pollici, più adatta a valorizzare una risoluzione del genere di quella da 27 pollici dei primi 4K ad alto refresh. Ma non è questo a renderlo speciale. Il punto di forza è una luminanza di 1400 nit garantita da una retroilluminazione di ben 1152 mini LED che, combinati con la sincronizzazione dell'immagine del G-Sync Ultimate, valorizzano esplosioni, giochi di luce e contrasti anche durante scene concitate. Il risultato appare spettacolare e a prima vista privo di artefatti visivi luminosi, senza dubbio superiore a quello dei monitor dotati comunque di una lussuosa illuminazione da 384 zone e 1000 nit. Completa quindi alla grande una tripletta di monitor che migliora l'offerta in tre rami differenti, a partire dal gaming ad alto refresh per arrivare alla qualità dell'immagine. Restano però da scoprire i prezzi che difficilmente saranno contenuti.