Fortnite, Pacchetto Iris: Epic Games inizia la distribuzione

La distribuzione dell'Iris Pack di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 è ufficialmente cominciata: l'avviso arriva dai dataminer e leaker del Battle Royale di Epic Games, nonché dei primi giocatori che hanno già potuto in queste ore acquistare il pacchetto.

Anche noto come Pacchetto Iris (e questo sarà probabilmente il suo nome in Italia), si tratta del primo Fortnite Starter Pack della Capitolo 2 Stagione 2. Attualmente è disponibile per l'acquisto in Nuova Zelanda, e nelle prossime ore, a scaglioni, arriverà anche nel resto del mondo. Potrete acquistarlo tramite denaro reale direttamente da console (PlayStation 4, Xbox One, Nintenod Switch), PC e dispositivi mobile android e iOS.

Il prezzo dell'Iris Pack di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 si aggirerà sui 7 euro, ecco intanto i contenuti confermati:

600 V-Bucks

"Iris" Outfit (include stili aggiuntivi)

"Roundabout" Back Bling

"Pop Axe" Pickaxe