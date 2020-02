The Witcher 3, una mod migliora i movimenti di Geralt su PC

The Witcher 3 è un gioco fantastico ma non proprio perfetto da ogni punto di vista, perciò apre la strada ai modder per migliorarne ulteriormente l'esperienza, come dimostra questa particolare mod che migliora i movimenti di Geralt e la risposta ai comandi.



Sviluppata da ArmadilloMan, la mod BetterMovement (che può essere trovata in questa pagina su NexusMod) ha proprio l'obiettivo ben esplicitato dal titolo, ovvero migliorare i movimenti di Geralt. Secondo quanto riferito dal modder, applicando questa modifica si ottiene una migliore risposta ai comandi per il protagonista di The Witcher 3, attraverso quattro possibili preset.



Diventa dunque possibile scegliere la "gradazione" della risposta ai movimenti fra vanilla, fast, faster e fastest, ovvero dalla versione standard e una molto veloce, con la possibilità di ulteriori personalizzazioni da applicare alla modifica. La mod peraltro migliora anche il sistema di evasione e schivata eliminando il problema dello spostamento non voluto nel corso di tali manovre.



La nuova versione della mod BetterMovement aggiornata ha inoltre eliminato altri bug che erano emersi in precedenza e evita i blocchi di Geralt all'interno di alcune animazioni. Inoltre, viene aggiunta la possibilità di incrementare l'accelerazione in corsa o nel nuovo oppure nei movimenti durante il combattimento, anche se in quest'ultimo caso bisogna aver disabilitato l'opzione "run in combat".



The Witcher 3 si è confermato proprio di recente un enorme successo, avendo peraltro reso CD Projekt RED il secondo produttore di videogame d'Europa, con la fama aumentata grazie alla serie Netflix.