The Witcher ha reso CD Projekt RED il secondo produttore di videogame d'Europa

The Witcher ha spinto gli incassi di CD Projekt RED, rendendo il team polacco il secondo maggior produttore di videogame d'Europa, secondo solo a Ubisoft.



Solo un mese fa il valore dello studio era infatti pari a 6,8 miiliardi di dollari, ma dopo l'uscita di The Witcher 3 su Nintendo Switch e il successo della serie Netflix la cifra è salita fino a 8 miliardi di dollari.



Come detto, parliamo del secondo maggior produttore di videogame d'Europa: Ubisoft, che domina ancora la classifica nel vecchio continente, vale 9,6 miliardi di dollari.



Anche le grandi aspettative nei confronti di Cyberpunk 2077 hanno aumentato le quotazioni di CD Projekt RED, che al momento gode di una reputazione straordinaria presso gli appassionati.



Per quanto riguarda invece la serie Netflix, la sua uscita ha fatto aumentare le vendite di The Witcher 3: Wild Hunt del 554%.