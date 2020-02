Mortal Kombat 11: Spawn è il prossimo personaggio, ecco la data di uscita

Mortal Kombat 11 vedrà l'arrivo di Spawn come nuovo personaggio scaricabile, e NetherRealm Studios ha annunciato ufficialmente la data di uscita del DLC: l'8 marzo 2020.



Tutto è partito dal tweet del leggendario fumettista Todd McFarlane, che trovate in calce, in cui l'autore ha rivelato la nuova action figure di Spawn in arrivo nei negozi a marzo.



A quel punto è arrivata la risposta dell'account ufficiale di Mortal Kombat 11: "Un'action figure fantastica? Certo! Pronta per il Mortal Kombat? Lo scopriremo l'8 marzo, caro Todd McFarlane."



Dopo Joker, dunque il roster dell'eccellente picchiaduro a incontri si arricchirà di un nuovo, iconico personaggio dei fumetti, peraltro non nuovo alle apparizioni videoludiche.



L'aspetto di Spawn potrebbe senz'altro riflettere il design dell'action figure che vedete qui sotto.





MORTAL KOMBAT SPAWN REVEAL!!



FINALLY I CAN SHOW IT!!

SPAWN @MortalKombat action figure is an incredibly DETAILED ( true McFarlane Toys fashion) 7" scale figure designed with 22 points of ultra-articulation and can achieve full range posing.

COMING MARCH 2020! #MK11 pic.twitter.com/FPS4yOdPNk — Todd McFarlane (@Todd_McFarlane) February 21, 2020