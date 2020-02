Sonic il Film sta per superare gli incassi di Pokémon: Detective Pikachu [aggiornata]

Sonic il Film sta per superare gli incassi di Pokémon: Detective Pikachu, dopo essersi piazzato per due settimane di fila in prima posizione al box office americano.



Attualmente gli incassi USA di Sonic il Film sono pari 106 milioni di dollari, dunque mancano 38 milioni per superare i risultati di Pokémon: Detective Pikachu.



Si tratterebbe di un risultato importante per il film, che ha raccolto recensioni sorprendentemente positive, venendo dipinto come una trasposizione molto ben fatta.



Già l'ottimo debutto aveva stabilito un record per questo genere di pellicole, e gli incassi totali a livello mondiale sono pari a 203,1 milioni.



Insomma, un sequel è praticamente certo: bisognerà solo capire se la produzione riuscirà a fare nuovamente centro.