PS5 e Xbox Series X: l'SSD farà la differenza negli open world, dice un autore di Chivalry 2

L'SSD di PS5 e Xbox Series X farà la differenza nei giochi open world: lo ha dichiarato Steve Piggott, lead gameplay designer di Chivalry 2, nuovo episodio della serie targata Torn Banner Studios.



"I miglioramenti legati all'SSD di PS5 e Xbox Series X dipenderanno dalla tipologia dell'esperienza", ha detto Piggott ai microfoni di Wccftech, facendo un'importante distinzione.



"In alcuni titoli la cosa non produrrà chissà quali cambiamenti, ma con i titoli in stile open world o con parecchio streaming degli asset la differenza sarà davvero evidente."



Le voci al riguardo sono insomma unanimi: l'introduzione di un veloce SSD NVMe sulle piattaforme next-gen consentirà di ottenere prestazioni sostanzialmente superiori in fase di lettura dei dati, con tutto ciò che ne consegue.



Naturalmente ci saranno anche altri aspetti tecnici che concorreranno a offrire un impatto visivo inedito, ad esempio il supporto per il ray tracing grazie ad appositi chip.