Sonic: il Film, teorie e ipotesi sul sequel

Al film di Sonic non avremmo mai dato due lire, soprattutto dopo aver visto il primo character design, ma fin dai primi giorni il lungometraggio ha letteralmente sbancato il botteghino. Infatti, il film con protagonista il riccio supersonico prodotto da SEGA nell'estate del 1991, nel solo primo weekend negli Stati Uniti ha incassato ben 57 milioni di dollari, diventando il film ispirato ad un videogioco con il maggior incasso nei primi giorni di debutto; superando anche Detective Pikachu, detentore del record fino a questo momento. Sonic ad oggi - secondo il boxoffice Mojo per IMBD - ha incassato oltre 86 milioni di dollari negli Stati Uniti e oltre 50,5 milioni nel resto del mondo, per un totale di 137 milioni di dollari mondiali. Niente male per un film in cui nessuno credeva, a cominciare dalla produzione fino allo studio di animazione che ha curato il re-design, ovvero Moving Picture Company Vancouver. Lo studio, tra l'altro, lo scorso dicembre, a causa delle crescenti pressioni provenienti dal mercato estero, è stato costretto a chiudere con effetto immediato.

Sequel alle porte?

Come ha fatto Sonic: Il Film ha diventare, quindi, un fenomeno da milioni di dollari a fronte degli ottantacinque spesi? Sicuramente lascia molto a cui pensare il modo particolare in cui la pellicola è stata venduta. Perché a differenza di altri film tratti da un videogioco, la campagna promozionale di Sonic, piuttosto debole, non ha puntato tanto sul fan, sul giocatore cresciuto durante l'infanzia con Sonic, quanto più sui bambini e ragazzini di oggi. L'idea di Sonic come film per famiglie sembra però aver funzionato, non solo per il botteghino, ma anche per l'accoglienza del pubblico e, incredibilmente, della stessa critica.

Se inizialmente credevamo che Sonic: Il Film non avrebbe visto la luce della seconda settimana di programmazione, a questo punto, e con queste cifre, sembra quasi impossibile escludere addirittura un sequel; e perché no, forse l'inizio di una nuova era cinematografica per il nostro riccio blu supersonico. Ad avvalorare questa ipotesi, ci pensa la stessa scena dopo i titoli di coda del film, e ovviamente se non avete ancora visto il film e non volete alcun tipo di anticipazione, vi consigliamo di fermarvi qui e riprendere la lettura post-visione, perché oltre a teorie e ipotesi su un possibile Sonic 2, seguiranno una serie di spoiler sulla prima avventura al cinema del porcospino blu.