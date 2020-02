Final Fantasy 7 Remake e Outriders nella line-up di Square Enix al PAX East 2020

Final Fantasy 7 Remake e Outriders faranno parte della line-up di Square Enix per il PAX East 2020, insieme a Final Fantasy XIV Online.



Pur avendo limitato le proprie attività durante l'evento, il publisher giapponese non rinuncerà a mostrare al pubblico alcuni dei suoi giochi di punta, mettendo a disposizione postazioni e organizzando sfide.



Final Fantasy VII Remake, in particolare, sarà presente con una demo giocabile, una sessione di firma degli autografi con i doppiatori, la possibilità di scattarsi una foto sulla Hardy Daytona di Cloud Strife e di ricevere poster in omaggio.



Per quanto riguarda invece Final Fantasy XIV Online, si potrà partecipare a delle sfide, scattarsi una foto con le riproduzioni delle armi dei personaggi, ricevere poster e cartoline gratis, nonché seguire un livestream realizzato dagli sviluppatori per l'occasione.



Outriders, infine, non sarà presente in forma giocabile ma People Can Fly terrà un panel intitolato "A New Flavor of Sci-Fi: Creating the Universe of Outriders" il 29 febbraio alle 18.30 ora italiana, per discutere di com'è nato il mondo di Outriders.