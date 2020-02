Transformers: War for Cybertron Trilogy, Netflix annuncia la serie animata

Transformers: War for Cybertron Trilogy è appena stata annunciata da Netflix: si tratta di una nuova serie animata dedicata ai robot trasformabili prodotti da Hasbro.



Il trailer ci introduce alla prima parte della trilogia, intitolata Siege, e i fan di vecchia data dei Transformers saranno lieti di vedere i vari Optimus Prime, Bumblebee e Wheeljack con il design originale, quello della cosiddetta G1.



Transformers: War for Cybertron Trilogy - Siege sarà composta da sei episodi e verrà realizzata da Rooster Teeth, lo studio autore di RWBY e gen:LOCK. È già noto il nome della seconda parte della trilogia, Earthrise, mentre non ci sono ancora dettagli sulla terza parte.



La storia che verrà raccontata nella serie ruoterà attorno alle ultime ore della guerra fra Autobot e Decepticon, responsabile della distruzione del pianeta Cybertron.



Non è ancora dato sapere quando la serie sarà disponibile anche in Italia.