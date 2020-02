RUINER in uscita su Nintendo Switch a breve: lo ha annunciato Devolver Digital

RUINER è in arrivo su Nintendo Switch: lo ha annunciato Devolver Digital, aggiungendo che l'uscita del gioco avverrà a breve ma senza fornire una data precisa.



Pubblicato lo scorso settembre su PC, PS4 e Xbox One, RUINER è un brutale action shooter ambientato nel 2091, sullo sfondo di una megalopoli oscura e violenta.



Al comando di un combattente sociopatico, determinato a salvare il fratello, dovremo utilizzare un arsenale di ispirazione cyberpunk per farci largo fra orde di nemici, guidati dalla voce di un amico hacker.



Combattimenti brutali e sofisticati: procurati armi letali, affina il tuo senso tattico, acquisisci abilità e attrezzature strabilianti che lasceranno i nemici storditi e impotenti, per assumere il controllo del campo di battaglia.



Un arsenale di ispirazione cyberpunk: usa strumenti all'avanguardia, come scudi energetici, barriere cinetiche e convertitori elettrici. I potenziamenti dello scatto, l'amplificatore di riflessi e il sovraccarico ti renderanno inafferrabile, mentre, con la pausa fantasma, convincerai i nemici a combattere dalla tua parte.



Azione guidata dalla storia: a Rengkok il fine degli scontri violenti giustifica i mezzi e la fiducia è svalutata: esplora un mondo insensato e fai crollare la titanica azienda che spaccia virtualità a HEAVEN.