Final Fantasy 7 Remake, cancellato l'evento Battle Train per paura del Coronavirus

Un evento speciale previsto per Final Fantasy 7 Remake è stato cancellato da Square Enix, che evidentemente continua con il suo approccio prudente per quanto riguarda le iniziative pubbliche a causa del diffondersi del Coronavirus.



In questo caso si tratta dell'evento Battle Train all'interno dell'iniziativa Final Fantasy 7 Remake Another Story, che si sarebbe dovuto tenere il 22 febbraio a Tokyo, in Giappone. Si doveva trattare di un evento promozionale gratuito per caricare l'hype sul prossimo arrivo di Final Fantasy 7 Remake su PS4, ma Square Enix ha deciso di evitare di correre (e far correre) rischi, cancellando l'iniziativa.



In pratica, si trattava di una sorta di gioco pubblico, nel quale gli utenti all'interno della Yamanote Line di Tokyo, la linea ferroviaria che collega vari quartieri della capitale giapponese come Akihabara, Shinjuku, Harajuku e Ikebukuro, potevano usare i propri smartphone per prendere parte a un'iniziativa interattiva legata a Final Fantasy 7 Remake.



Doveva essere insomma una sorta di caccia al tesoro interattiva e allargata, ovviamente incentrata su Final Fantasy 7 Remake, che doveva coinvolgere gli utenti all'interno dei treni della Yamanote Line. Collegato a questa, un altro evento avrebbe dovuto vedere 77 partecipanti entrare in una lotteria per vincere dei premi speciali da parte di Square Enix.



Evidentemente, la compagnia ha reputato opportuno evitare di stimolare ulteriormente l'assembramento di persone in luoghi pubblici, cancellando l'evento. Non è peraltro la prima volta che Square Enix dimostra tale atteggiamento prudente, viste anche le limitazioni alle attività al PAX East per paura del coronavirus, giunte anche in corrispondenza della decisione di Sony di non partecipare a tale evento.