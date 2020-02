Animal Crossing: New Horizons emoziona Captain Marvel, Brie Larson aspetta il gioco su Nintendo Switch

Animal Crossing: New Horizons ha evidentemente un fan d'eccezione in Brie Larson, visto che la Captain Marvel cinematografica ha commentato in maniera apparentemente entusiasta alcune novità relative al gioco per Nintendo Switch, in particolare per quanto riguarda alcuni dei nuovi abitanti previsti per l'isola che farà da ambientazione al gioco.



L'attrice premio Oscar, nonché interprete di Captain Marvel all'interno del MCU ha infatti retwittato un messaggio dell'account Animal Crossing World che presentava cinque nuovi personaggi tra quelli previsti arrivare in Animal Crossing: New Horizons aggiungendo "I'm crying", ovvero "sto piangendo", anche se vista la mancanza di faccine non si capisce precisamente se si tratti di lacrime di commozione, gioia o risate visto il particolare aspetto dei nuovi abitanti dell'isola in questione.



È comunque evidente che Brie Larson sia molto interessata ad Animal Crossing: New Horizons, considerando anche che nelle stesse ore ha anche retwittato un messaggio di un utente che chiedeva di retwittare nel caso in cui "non riusciate a smettere di pensare ad Animal Crossing: New Horizons e continuiate a farlo fino al 20 marzo 2020". A quanto pare, dunque, il gioco in questione è una sorta di vera e propria fissa per Captain Marvel in persona.



Non si tratta peraltro della prima volta che la Larson dimostra di essere una nintendara: in precedenza si è dimostrata entusiasta di Luigi's Mansion 3, affermando di essere una grande fan di Nintendo. Nel frattempo, potete trovare ulteriori dettagli su Animal Crossing: New Horizons nel nostro provato in esclusiva italiana.