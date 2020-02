Rainbow Six: Siege ha raggiunto un nuovo record di utenti online su Steam

Rainbow Six: Siege non passa di moda, a quanto pare, visto che a distanza di quattro anni dalla sua data di uscita originale ha fatto segnare proprio nelle ore scorse un nuovo record di presenze in termini di quantità di giocatori connessi contemporaneamente online su Steam.



Negli ultimi 30 giorni, Rainbow Six: Siege è andato particolarmente bene su Steam ma in particolare si è registrato il picco di 178.419 giocatori connessi online al gioco Ubisoft che corrisponde non solo al record degli ultimi giorni ma anche a quello assoluto, per quanto riguarda la versione PC Steam dello sparatutto.



Il successo di Rainbow Six: Siege è dovuto indubbiamente anche al continuo e intenso supporto offerto dagli sviluppatori in Ubisoft, che hanno deciso di organizzare lo sparatutto tattico a squadre come una vera e propria piattaforma per il multiplayer a lungo termine.



Da notare, peraltro, come quest'alta concentrazione di giocatori non si sia verificata in corrispondenza di qualche particolare rilascio di nuovi contenuti, visto che la nuova espansione Operazione Void Edge sarà disponibile solo a partire dall'11 marzo. D'altra parte, i piani per l'Anno 5 e Anno 6 di Rainbow Six: Siege sono già stati ben organizzati da Ubisoft, a dimostrazione di come intendevano continuare a puntare sul gioco ancora nel prossimo periodo, dunque il ciclo vitale dello sparatutto tattico di Ubisoft si prospetta ancora lungo, nonostante siano passati ben quattro anni dalla sua uscita originale.