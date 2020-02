Pokémon Spada e Scudo in testa alle vendite in Giappone a dicembre 2019, dominio Nintendo Switch

Pokémon Spada e Scudo è ancora in cima alla classifica vendite dei videogiochi in Giappone a dicembre 2019, in base ai dati pubblicati dall'ultimo numero della rivista nipponica Famitsu sui 30 giochi più venduti in tale zona alla fine dell'anno scorso.



Al primo posto troviamo dunque Pokémon Spada e Scudo, con oltre 1,3 milioni di copie vendute, distanziando in maniera netta il secondo classificato, ovvero Luigi's Mansion 3 che segue a debita distanza con 264.000 copie circa. Il podio viene chiuso rimanendo sempre in casa Nintendo da Ring Fit Adventure e le sue oltre 200.000 copie, a dimostrazione di come la particolare soluzione escogitata dalla compagnia per unire il fitness ai videogiochi sia stata molto apprezzata in Giappone, anche questa volta.



In sostanza, gli unici titoli non appartenenti a Nintendo Switch presenti nelle prime 15 posizioni sono soltanto Sakura Wars per PS4 in quarta posizione e SD Gundam G Generation Cross Rays in tredicesima posizione, sempre per PS4.



Per il resto, il dominio Nintendo Switch in Giappone appare palese, confermato peraltro anche di settimana in settimana come abbiamo visto con i più recenti dati diffusi, che mostrano una PS4 in declino.



Classifica vendite in Giappone a dicembre 2019

1. [NSW] Pokemon Sword/Shield - 1,348,974 (1,241,050 physical, 107,924 digital)

2. [NSW] Luigi's Mansion 3 - 264,910 (247,079 physical, 17,831 digital)

3. [NSW] Ring Fit Adventure - 205,558 (205,558 physical, N/A digital)

4. [PS4] Sakura Wars - 185,865 (161,288 physical, 24,577 digital)

5. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 160,856 (125,551 physical, 35,305 digital)

6. [NSW] Minecraft - 155,761 (134,267 physical, 21,494 digital)

7. [NSW] Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 - 148,197 (143,546 physical, 4,651 digital)

8. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate - 146,873 (114,353 physical, 32,520 digital)

9. [NSW] Super Mario Party - 122,974 (109,356 physical, 13,618 digital)

10. [NSW] Fortnite Darkfire Bundle - 121,974 (27,371 physical, 94,603 digital)

11. [NSW] Fishing Spirits Nintendo Switch Version - 115,051 (112,177 physical, 2,874 digital)

12. [NSW] Super Mario Maker 2 - 109,724 (100,352 physical, 9372 digital)

13. [PS4] SD Gundam G Generation Cross Rays - 108,067 (86,739 physical, 21,328 digital)

14. [NSW] SD Gundam G Generation Cross Rays - 76,239 (62,173 physical, 14,066 digital)

15. [NSW] Splatoon 2 - 72,561 (62,497 physical, 10,064 digital)

16. [NSW] Dr. Kawashima's Brain Training for Nintendo Switch - 70,239 (34,696 physical, 35,543 digital)

17. [PS4] 13 Sentinels: Aegis Rim - 63,519 (47,446 physical, 16,073 digital)

18. [NSW] Disney Tsum Tsum Festival - 60,539 (58,342 physical, 2,197 digital)

19. [NSW] Zelda: Breath of the Wild - 51,130 (38,497 physical, 12,633 digital)

20. [NSW] Yo-kai Watch 4++ - 51,023 (46,896 physical, 4,127 digital)

21. [PS4] Death Stranding - 42,473 (27,016 physical, 15,457 digital)

22. [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe - 42,310 (38,641 physical, 3,669 digital)

23. [NSW] Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun - 41,691 (34,658 physical, 7,033 digital)

24. [NSW] Dragon Quest XI S - 36,100 (27,980 physical, 8,120 digital)

25. [PS4] Call of Duty: Modern Warfare - 35,041 (21,730 physical, 13,311 digital)

26. [NSW] Together! The Battle Cats - 34,382 (N/A physical, 34,382 digital)

27. [NSW] Human: Fall Flat - 32,721 (N/A physical, 32,721 digital)

28. [NSW] Jikkyou Powerful Pro Baseball - 31,919 (30,090 physical, 1,829 digital)

29. [NSW] Super Mario Odyssey - 31,856 (28,320 physical, 3,536 digital)

30. [PS4] Star Wars Jedi: Fallen Order - 29,352 (17,980 physical, 11,372 digital)