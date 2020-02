Unieuro, Apple Specials: iPhone in offerta a prezzi interessanti

Unieuro ha lanciato la promozione Apple Specials, con offerte molto interessanti sui vari modelli di iPhone, inclusi i più recenti.



L'iniziativa, valida solo per questo fine settimana, consente di acquistare un iPhone 11 Pro risparmiando 100 euro, dunque a 1089 euro anziché 1189, oppure un iPhone 11 Pro Max a 1199 euro anziché 1289.



Se desiderate prendere un iPhone 11, ci sono varie colorazioni a 769 euro anziché 839, anche se gli sconti più corposi si trovano sui modelli precedenti.



È infatti possibile portarsi a casa un iPhone Xs a 679 euro anziché 1069 per un risparmio del 36%, oppure un iPhone 7 a 329 euro anziché 499 per un risparmio del 34%.



Come già detto, la promozione Apple Specials è valida unicamente per questo fine settimana, sia nei punti vendita Unieuro che sullo store online.