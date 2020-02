Dragon Ball Super: Broly, lo scontro finale in una fantastica fanart

A distanza di circa un anno dal suo arrivo nei cinema di tutto il mondo, Dragon Ball Super: Broly continua a far parlare di sé. Si è trattato di una pellicola certamente importante, avendo reso canonici i personaggi di Gogeta e Broly. Oggi torniamo a parlarne in occasione di una fanart.

La fantastica fanart che vi riportiamo poco più avanti celebra lo scontro finale di Dragon Ball Super: Broly, con Goku e Vegeta impegnati a tenere testa al Super Saiyan Leggendario. Non si sono ancora fusi nel potentissimo Gogeta, e quindi stanno unendo le forze nel tentativo di arginare la forza travolgente dell'avversario. Il dettaglio originale e curioso di questo lavoro, realizzato da ruto830, è la prospettiva, che si concentra sullo sguardo e sul punto di vista di Vegeta.

Eccovi l'immagine, riportata poco più avanti in calce all'articolo. Dragon Ball Super: Broly è attualmente disponibile per l'acquisto in DVD e Blu-ray, e anche in formato digitale. Una nuova stagione per l'anime di Dragon Ball Super, però, la si attende da fin troppo tempo: verrà mai annunciata da Toei Animation?