Fortnite: Carlino e Sapientona nel negozio del 26 febbraio 2020

Il nuovo negozio di Fortnite Capitolo 2 di oggi, mercoledì 26 febbraio 2020, è ufficialmente disponibile. Diamo dunque un'occhiata più da vicino a contenuti, dettagli e prezzi proposti dagli sviluppatori di Epic Games.

Torna disponibile oggi nel negozio di Fortnite Capitolo 2 la Skin Carlino, un costume epico proposto al prezzo di 1500 V-buck, circa 15 euro al cambio; adesso possiede anche uno stile aggiuntivo incluso nel prezzo. Ritroverete anche la Skin Sapientona, dal prezzo più economico, pari a 1200 V-buck, cioè 12 euro al cambio. I balletti in evidenza oggi sono Passo Inconfondibile, Occupato e Pomposo.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite Capitolo 2 di oggi, 26 febbraio 2020,con rispettivi prezzi. Le nuove sfide di Fortnite dovrebbero debuttare nella giornata di domani, intanto potete comunque dare un'occhiata al nuovo Battle Pass.

Who's a good boy? 🐶



Check out the Doggo Outfit, with a new additional Style, in the Item Shop now! pic.twitter.com/mGQNcNtxca