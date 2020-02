Call of Duty: Modern Warfare, i giocatori console chiedono più vantaggi su quelli PC

Alcuni giocatori console di Call of Duty: Modern Warfare vogliono avere più vantaggi sui giocatori PC di quelli che attualmente gli sono già stati dati, tipo la mira assistita. Più precisamente, vorrebbero che Infinity Ward aggiungesse uno slider per modificare il campo visivo (FOV) anche alle versioni console.



Immaginiamo che sia facile per tutti comprendere come avere una visuale più ampia rappresenti un grosso vantaggio per i giocatori PC. Stranamente, nonostante l'inclusione del crossplay sin dal lancio di Call of Duty: Modern Warfare, non è stato pensato un modo per omogeneizzare le versioni dal punto di vista della visuale.



In tanti hanno sottolineato come alcuni giochi console consentano di alterare il FOV: ad esempio Titanfall, Apex Legends e Battlefield 5. Purtroppo, come fatto notare da altri, ci sono numerosi post nel subreddit di Call of Duty: Modern Warfare che fanno la stessa richiesta e non sono mai stati ascoltati. Probabilmente l'alterazione del FOV su console potrebbe avere un pesante impatto sul framerate, a meno di non ridurre il dettaglio grafico. Parlare di altri giochi che lo hanno non ha molto senso in questo caso, perché si tratta di un caratteristica complessa da gestire su di un hardware fisso, soprattutto se da inserire a posteriori. Andrebbe valutata in fase di sviluppo. Del resto, ora che il crossplay console / PC è una realtà per moltissimi giochi, bisognerà che gli sviluppatori inizino a fare attenzione a questi dettagli, che altrimenti rischiano di creare acredine tra i giocatori di piattaforme differenti.



Per il resto vi ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare è disponibile per PC, Xbox One e PS4.