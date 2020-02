Vodafone, nuove rimodulazioni dal 27 marzo 2020: le offerte coinvolte

Ebbene sì, Vodafone Italia (operatore storico del nostro paese) ha in programma nuove rimodulazioni, che entreranno ufficialmente in vigore il prossimo mese. In questo rapido articolo vi parleremo della più recente modifica unilaterale del contratto, appena annunciata: l'ultima risaliva allo scorso settembre 2019.

Cominciamo dagli aumenti previsti da Vodafone: la nuova rimodulazione comporterà per i clienti un rincaro compreso tra 1,50 e 4,98 euro. La data da tenere d'occhio è invece il 27 marzo 2020, giorno in cui la rimodulazione di Vodafone entrerà ufficialmente in azione. Gli aumenti servono a "favorire la transizione verso i servizi di nuova generazione e agevolare il processo di aggiornamento e semplificazione delle proprie offerte".

Le tariffe rimodulate sono Vodafone Digital, Vodafone Special 600 e Vodafone Special 1000 5GB, che dal 27 marzo 2020 non esisteranno più e verranno sostituite da Vodafone Easy Special con 50 GIGA o GIGA illimitati. Tutti i clienti interessati dalle modifiche stanno ricevendo un SMS informativo: avranno la possibilità di attivare un'offerta alternativa chiamando il 42590 oppure di recedere dal contratto o passare ad altro operatore senza costi né penali fino al prossimo 26 marzo 2020.