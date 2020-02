PS5, Sony ha registrato il logo anche in Giappone

Sony ha registrato il logo di PS5 anche in Giappone. Si tratta di un piccolo passo, comunque essenziale, per arrivare alla presentazione ufficiale dell'hardware. Del resto è inimmaginabile che qualcuno provi a rubare un logo così famoso.



Purtroppo le informazioni sono scarse, nel senso che la registrazione del logo di PS5 non è stata accompagnata dalla diffusione di nuovi dettagli sulla console. Bisogna quindi continuare ad aspettare che Sony ci dica quando la mostrerà in pubblico.



Sony sta ricevendo qualche critica per via della sua reticenza a svelare PS5. Probabilmente una parte della fanbase si sente pressata dalle numerose informazioni emerse in via ufficiale su Xbox Series X, come quella sulla potenza di 12 teraFLOPS.



In realtà c'è poco da preoccuparsi. Immaginiamo che PS5 sarà presentata a tempo debito e saranno ovviamente fornite tutte le informazioni del caso. Del resto il lancio è previsto per la fine del 2020, quindi da qui a qualche mese sapremo sicuramente tutto che il marketing ha bisogno del giusto tempo... Sempre che il coronavirus non ci metta lo zampino.