Pokémon GO, evento Pokémon Day 2020: orari, dettagli e bonus da Niantic Labs

Il nuovo evento di Pokémon GO è ufficialmente cominciato, ed è dedicato al Pokémon Day 2020. Vediamo dunque tutti i dettagli, le informazioni e in generale le curiosità che dovete conoscere per godervelo al meglio.

Cominciamo con date e orari: il nuovo evento di Pokémon GO è attualmente disponibile, e proseguirà fino al prossimo 2 marzo 2020 alle ore 22:00 (orario italiano locale). Per tutto questo periodo di tempo, alcuni bonus interesseranno numerosi aspetti del gioco, e tutti in occasione del Pokémon Day 2020. Torneranno Pikachu ed Eevee con cappellino inedito allo stato selvatico; gli starter della prima generazione di Kanto con cappellino potranno nascere dalle uova da 7KM (o li troverete nei Raid di Livello 1); sarà possibile effettuare due scambi speciali al giorno.

Non finisce qui, per i giocatori di Pokémon GO. Mewtwo corazzato, come vi avevamo anticipato, torna disponibile per alcuni giorni nei Raid Leggendari di Livello Cinque; mentre Venusaur, Charizard e Blastoise Clone invadono i Raid di Livello Quattro. E infine Pikachu Clone sarà disponibile tramite le foto ai propri mostriciattoli tascabili preferiti, casualmente. Torneremo su alcuni di questi bonus, singolarmente e in apposite guide, nelle prossime ore. L'immagine riassuntiva qui di seguito riportata è stata realizzata come sempre dai ragazzi di Pokémon GO Raid Italia.