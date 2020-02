One Piece, Shanks il Rosso protagonista di questo cosplay

Giorno che passa, cosplay che trovi: oggi vogliamo mostrarvene uno inedito, dedicato ad uno dei personaggi probabilmente più amati dell'opera di Eiichiro Oda, cioè One Piece. Curiosi di sapere di chi si tratta?

Il cosplay realizzato dal francese vivien_cosplay è dedicato a nientemeno che Shanks il Rosso, uno dei Quattro Imperatori del Nuovo Mondo di One Piece. Ex apprendista dei Pirati di Roger (re dei pirati giustiziato dalla Marina), Shanks è un personaggio iconico della serie, e a suo tempo donò il noto cappello di paglia a Rufy. Si è fatto rivedere più volte nel corso degli anni, ma il mistero che lo avvolge è ancora molto lontano dal dissiparsi una volta per tutte.

Vi piace il cosplay dedicato a Shanks il Rosso che vi abbiamo proposto poco più avanti, in calce a questo articolo, in una pratica immagine? Vale la pena ricordare, prima di salutarci, che i più recenti capitoli del manga di Eiichiro Oda, dedicati all'Arco Narrativo di Wano, sono ora disponibili per la lettura su Manga Plus, gratuitamente e legalmente.