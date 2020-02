Yakuza: Like a Dragon, le modalità New Game Plus e Difficoltà Elevata saranno a pagamento

Yakuza: Like a Dragon riceverà presto le modalità New Game Plus e Difficoltà Elevata, che andranno però pagate. Avete capito bene: faranno parte dell'Additional Challenge Expansion Pack, ossia un pacchetto di contenuti aggiuntivi pensati per i giocatori veterani.



Per ora non si sa molto altro dell'Additional Challenge Expansion Pack. Sega ha promesso che presto condividerà dei nuovi dettagli, anche se non è chiaro quando. Ovviamene i fan di Yakuza: Like a Dragon non hanno preso bene questa mossa, visto che solitamente modalità del genere sono incluse con la versione base dei giochi o vengono aggiunte post lancio con patch gratuite, essendo soltanto un incremento di difficoltà. Qui invece andranno pagate a parte. Si spera almeno che ci siano altri nuovi contenuti di contorno.



Chissà se la versione occidentale di Yakuza: Like a Dragon, prevista per il 2020 su PS4, ma già disponibile in Giappone, avrà integrato da subito l'Additional Challenge Expansion Pack. Noi speriamo di sì, perché anche se si tratta di caratteristiche extra, sono di quelle che aumentano moltissimo la longevità di un titolo, dando nuovi stimoli a chi lo ha finito per rigiocarlo.