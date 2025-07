Il primo trailer di Frieren: Oltre la fine del viaggio Stagione 2 ci fa emozionare ancora una volta

Tra le serie animate più apprezzate degli ultimi tempi c'è per certo Frieren: Oltre la fine del viaggio e, all'Anime Expo 2025, c'è stato modo di vedere un trailer dell'attesissima seconda stagione.

Per il momento, la seconda stagione è confermata per la distribuzione su Crunchyroll per le Americhe, l'Europa, l'Africa, l'Oceania, il Medio Oriente e l'India, con uscita prevista per gennaio 2026. La distribuzione su Crunchyroll a livello internazionale è prevista in contemporanea con quella in Giappone. Non c'è ancora una data precisa, però.