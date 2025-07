Windows Classic Remastered è un ritorno alle origini: ecco il sistema operativo concept tra Win95 e XP

Si tratta di una creazione artistica, non di un sistema operativo reale, ma il suo impatto è immediato . Ideato da AR 4789, noto per i suoi video concettuali che immaginano versioni alternative dei sistemi Microsoft, Windows CR prende il meglio dei grandi classici (da Windows 3.1 a XP) e li fonde con la logica del design moderno. Il risultato è affascinante: un OS snello, coerente, esteticamente familiare ma dotato di funzioni attuali. Un'utopia digitale? Forse. Ma una che parla chiaramente a una parte del pubblico stanco del presente.

Quando un aggiornamento di Windows genera più malumori che entusiasmo, c'è da chiedersi se il passato non avesse davvero qualcosa da insegnare. È il caso di Windows 11: tra requisiti hardware sempre più rigidi, obblighi di login e funzioni IA spesso non richieste, molti utenti iniziano a guardarsi intorno in cerca di alternative. In questo panorama, spunta un progetto che ha già acceso la fantasia di chi ricorda con affetto l'epoca di Windows XP o 95 : Windows Classic Remastered.

Un’installazione da sogno

Nel video-concept, tutto comincia con un'installazione nostalgica, come se si stesse preparando un nuovo PC nel 1998. Subito dopo, l'interfaccia mostra la sua anima rétro: barre degli strumenti minimali, finestre squadrate, un menu Start semplice e immediato. Ma non mancano funzioni contemporanee, come un Task View in stile moderno, impostazioni rapide e un pannello di ricerca ben integrato. Tutto è studiato per essere familiare ma efficiente, come se il tempo si fosse fermato senza rinunciare all'innovazione.

Il design di Windows CR punta a dare agli utenti ciò che molti rimpiangono: coerenza visiva, leggerezza, e un controllo totale sulle proprie azioni. Un approccio che si oppone apertamente all'interfaccia di Windows 11, spesso criticata per la sua frammentazione tra interfacce legacy e pannelli moderni che non parlano tra loro.