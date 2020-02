Pokémon GO: Mewtwo Corazzato torna nei Raid nell'evento Pokémon Day 2020

In occasione del Pokémon Day 2020, un evento generale che coinvolgerà il franchise dei mostriciattoli tascabili nel suo complesso, Mewtwo tornerà nei Raid Leggendari di Livello Cinque di Pokémon GO. E non un Mewtwo qualsiasi, ma Mewtwo Corazzato.

Mewtwo Corazzato debuttò su Pokémon GO la scorsa estate, per un periodo di tempo limitato. I giocatori che non ebbero la possibilità di catturarlo e registrarlo nel PokéDex potranno farlo da domani 26 febbraio 2020 fino al prossimo 2 marzo 2020 (sono queste le date dell'evento), in occasione del Pokémon Day 2020. Il Pokémon Leggendario avrà in dotazione la mossa speciale Psicobotta.

Probabilmente sarà necessaria almeno una squadra di sei allenatori per sperare di tenere testa a Mewtwo Corazzato su Pokémon GO. Non sembra sarà presente la sua versione shiny o cromatica, ma vi terremo aggiornati anche da questo punto di vista. Resta da capire se i Raid di Tornadus verranno messi in pausa fino al 2 marzo 2020.