Ninja avrà un Funko Pop dedicato: la prima immagine

Esistono Funko Pop dedicati al mondo delle Serie TV, del cinema, dei manga, dei fumetti americani, dei videogiochi; presto esisterà anche un modellino basato su Tyler Blevins, in arte Ninja. Sì, stiamo parlando di quello che è probabilmente lo streamer più noto al mondo.

Ninja è uno degli streamer e dei creatori di contenuti più noti degli ultimi anni, e il suo nome è legato a doppio filo con quello del Battle Royale di Epic Games, Fortnite Capitolo 2. Ora, la società Funko non ha annunciato ufficialmente il suo Funko Pop nel corso del Toy Fair 2020, ma di dubbi ne restano davvero pochi perché siamo in possesso di una prima immagine che sembra autentica da qualsivoglia punto di vista.

Il design di questo Funko Pop di Ninja è non solo estremamente credibile, ma anche in linea con la Skin dello streamer di recente rilasciata da Epic Games su Fortnite Capitolo 2. Ora non resta che l'annuncio ufficiale del modellino, con tutti i vari dettagli del caso: data di lancio, prezzo e disponibilità nei vari paesi del mondo. Sarà un'esclusiva? Vi terremo aggiornati.