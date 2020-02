Expert, volantino OrangeBest dal 24 febbraio al 1 marzo. In offerta Note 8, TV e tanto altro

Expert ha pubblicato un nuovo volantino, chiamato OrangeBest, valido dal 24 febbraio al 1 marzo 2020, con offerte su telefoni, televisori e PC, oltre che su moltissimi altri prodotti tra i quali troverete sicuramente qualcosa di vostro interesse.



Cominciamo coi telefoni: con uno sconto del 10% è possibile trovare lo Xiaomi Redmi Note 8 e 8T a 179,90 euro. Sui volantini di ogni negozio è poi possibile trovare una selezione di altri modelli tra i quali scegliere. In alcuni negozi della Lombardia, per esempio, c'è il Samsung S10 in offerta. I diversi punti vendita, inoltre, hanno anche diversi PC portatili in offerta.



Interessante il Samsung QE55Q950R un televisore 8K da 55 pollici. Questo pannello ha ben 570 euro di sconto, pari al 20% del suo prezzo. Costa comunque molto, ovvero 2.279,20 euro, ma è un prodotto di fascia alta.



Tra gli smart speaker segnaliamo tutti i dispositivi di Google in offerta. Il "vecchio" Google Mini costa 29,59 euro, la versione aggiornata, chiamata Nest Mini, costa 47,20 euro. Google Home, invece, ha il 20% di sconto ed è a 63,92 euro.



Ci sono poi una selezione di scope elettriche, forni, lavatrici e tutti i classici elettrodomestici che trovano spazio in casa.



Expert propone la possibilità di pagare in 10 o 20 rate mensili a tasso zero, con TAN e TAEG dello 0%: l'importo deve essere compreso tra i 320 e i 5000 euro, con prima rata a 30 giorni.



Per conoscere dove sono attive le offerte, andate sul sito ufficiale di Expert e cercate il punto vendita più vicino a voi sulla mappa ufficiale. Per sfogliare il volantino online, cliccate qui.



Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione di questo articolo.