WhatsApp Dark Mode, il tema scuro arriva anche per versione Web e Desktop

WhatsApp sta registrando un'ottima risposta del pubblico per l'introduzione della Dark Mode, dunque la compagnia ha deciso di introdurre il tema scuro anche nelle altre versioni dell'applicazione, ovvero WhatsApp Web e WhatsApp Desktop.



La Dark Mode non è ancora disponibile ufficialmente per le versioni su computer di WhatsApp, ma dovrebbe arrivare a breve, considerando che WABetaInfo ha già raccolto informazioni e anche qualche immagine relativa al tema scuro applicato a WhatsApp Desktop e WhatsApp Web.



In sostanza, l'opzione non fa altro che replicare, in contesto più ampio, quanto fatto dall'app standard di WhatsApp sugli smartphone, ovvero una modifica sensibile della tonalità della porzione di schermo relativa all'app portando il tutto su una colorazione decisamente più scura.



La parte di schermo dedicata alla chat appare dunque caratterizzata da uno sfondo grigio, mentre la parte in cui vengono riportati i vari contatti è di una tonalità più scura. Per il resto, non ci sono particolari variazioni, in linea con quanto visto in precedenza nella modifica effettuata all'app standard.



Da notare, peraltro, che le emoticon sembrano mantenere comunque uno sfondo bianco, apparendo dunque come dei riquadri con sfondo chiaro con le varie figure poste sopra, mentre gli sticker sono più precisamente ritagliati sullo sfondo scuro. Potete dunque vedere l'aspetto della Dark Mode applicata a WhatsApp Desktop e Web nelle immagini diffuse da WABetaInfo, riportate qui sotto.



Non ci sono ancora informazioni sulla tempistica in cui potrebbe essere diffuso l'aggiornamento con il tema scuro per le altre versioni di WhatsApp, a questo punto attendiamo comunicazioni ufficiali.