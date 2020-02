WhatsApp: Dark Mode anche su iOS, test pubblico per la modalità scura su iPhone

Stando alle indiscrezioni delle ultime ore, la Dark Mode di WhatsApp sembra davvero in dirittura d'arrivo anche su iPhone e iOS. Pare sia iniziata una fase di test pubblici: vediamo le novità del giorno.

Nel momento in cui scriviamo, la modalità scura di WhatsApp è passata da una fase di test in beta privata su iOS e iPhone alla fase di beta pubblica, per gli utenti TestFlight. Significa che al lancio della funzionalità sui dispositivi di Apple manca davvero poco: il rilascio potrebbe avvenire già nelle prossime settimane.

I tempi, del resto, verrebbero così tranquillamente rispettati: da Android 10 in poi, la Dark Mode di WhatsApp è diventata ormai una feature irrinunciabile su tutti i dispositivi. La corsa alla modalità scura è incalzante: gli iPhone di Apple saranno dunque i prossimi protagonisti.