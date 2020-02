Fortnite: Terra e Tek nel negozio del 21 febbraio 2020

Il primo negozio della nuovissima stagione di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 è ufficialmente disponibile: vediamo dunque tutti i contenuti, i dettagli e i prezzi previsti dagli sviluppatori di Epic Games per la giornata di oggi, venerdì 21 febbraio 2020.

Nel nuovo negozio di Fortnite Capitolo 2 troverete innanzitutto due Skin inedite: Terra e Tek. Ciascuna di esse viene proposta al prezzo di 1200 V-buck,circa 12 euro al cambio, e possiede uno stile aggiuntivo; alcuni accessori vi permetteranno di completare subito il set condiviso. Torna disponibile anche Squadra Speciale Triceratopo, cioè il dinosauro oscuro di Fortnite Capitolo 2; da ultimo annotiamo la presenza di ben tre balletti, Gran Tamburino, Passi da sogno e Baldoria.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite di oggi, 21 febbraio 2020, con rispettivi prezzi. Avete già dato un'occhiata al nuovo Pass Battaglia di Epic Games?

It's time for action.



Check out the new Artificial Evolved Set in the Item Shop now! pic.twitter.com/lVBPAAsTS8