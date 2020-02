Teamfight Tactics, arriva il set Galassie

Riot Games ha annunciato l'arrivo di un nuovo set di Teamfight Tactics, chiamato Galassie. Così il mese prossimo finirà Teamfight Tactics: L'Ascesa degli Elementi per lasciare spazio alla nuova stagione. Per chi non lo conoscesse, Teamfight Tactics è una modalità di League of Legends, compresa nel noto MoBA free-to-play ma giocabile in modo autonomo.



Il nuovo set trasporterà i giocatori all'interno di una guerra intergalattica in stile League of Legends con nuovi campioni, tratti, aspetti, plance, Mini Leggende e una nuova meccanica tematica del set. Nelle prossime settimane saranno svelate informazioni più precise su tutte le novità.



Per avere maggiori dettagli, vi rimandiamo alla pagina ufficiale di Teamfight Tactics: Galassie, dove troverete una lunga descrizione di ciò che ci aspetta.



Teamfight Tactics è un auto battler stile Auto Chess ambientato però nell'universo di League of Legends, di cui sfrutta i personaggi. Se volete saperne di più, leggete il nostro speciale dedicato al genere, in cui mettiamo a confronto i tre auto battler più famosi sul mercato.