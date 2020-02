Tekken 7, annunciato il Tekken World Tour 2020 con un montepremi di 200.000 dollari

Bandai Namco ha annunciato il Tekken World Tour 2020 di Tekken 7, un torneo dedicato al noto picchiaduro giunto alla sua quinta edizione, che avrà un montepremi finale di 200.000 dollari. Come sempre sarà composto da una moltitudine di eventi. Ben trenta, per la precisione, appartenenti alle tipologie: Master, Challenger e Dojo. In testa alla notizia trovate il trailer di annuncio.



I tornei di Tekken 7 si terranno in tutto il mondo. Alcune località sono le stesse dei precedenti tornei, mentre altre sono state aggiunte in base alle richieste dei fan del gioco. Comunque sia si comincerà a con il Tokyo Tekken Masters Tournament il 4 e 5 aprile.



Tutta l'adrenalina, le rivalità, le tensioni culmineranno con le TEKKEN World Tour Finals che faranno il loro ritorno a dicembre negli Stati Uniti: i migliori giocatori provenienti da tutto il mondo convergeranno l'11 e 12 dicembre a New Orleans per lottare per la gloria e per un montepremi di oltre 200.000$. Se vi interessa saperne di più, sul sito ufficiale del Tekken World Tour 2020 troverete tutte le informazioni necessarie per partecipare.



Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Tekken 7 è disponibile per PC, Xbox One e PS4.