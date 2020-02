Nintendo Direct, ci sarà una nuova diretta prima della fine di febbraio per un ex di ONM

Ci sarà un nuovo Nintendo Direct prima della fine di febbraio 2020. Lo afferma Chris Scullion, un ex redattore di ONM, la Rivista Ufficiale di Nintendo nel Regno Unito.



Nonostante manchino pochi giorni al termine di febbraio, per Scullion c'è ancora spazio per un Nintendo Direct non ancora annunciato. L'ex redattore della Rivista Ufficiale di Nintendo sostiene che una sua fonte -ovviamente anonima- gli ha assicurato che la compagnia ha intenzione di pubblicare un nuovo Nintendo Direct oltre a quello dedicato ad Animal Crossing di ieri.



Per Scullion la sua fonte è molto affidabile, si sarebbe sbagliata una sola volta, ma questo non vuol dire che le sue parole siano scolpite nella pietra. Sono pur sempre voci di corridoio. E magari l'ex ONM non vuole fare la fine della celebre Sabi, che sembra sia stata costretta da Nintendo ad abbandonare Twitter.



Nintendo non ha ancora condiviso i dettagli sulla sua partecipazione al PAX East, che inizia giovedì prossimo. Alcuni sospettano, quindi, che la compagnia potrebbe legare i due avvenimenti e mostrare nel Direct alcuni dei giochi che mostrerà alla fiera. Nel frattempo Sony ha deciso che non parteciperà la PAX East.

I have it on pretty good authority that there will be another 'proper' Direct later in February (source has only been wrong once before, but has been spot on plenty of other times).