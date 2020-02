Nintendo ha fermato l'insider Sabi costringendolo ad abbandonare momentaneamente Twitter

Pare che Nintendo sia riuscita a fermare l'insider Sabi una volta per tutto, costringendolo in qualche modo a sospendere il suo account Twitter per un certo periodo. Sabi tornerà, ma lo farà per pubblicare del suo materiale, senza girare più indiscrezioni o altro.



Sabi è diventato famoso per una serie di informazioni trafugate rivelatesi poi vere, in particolare alcune relative all'E3 2019. Molti anche i Nintendo Direct anticipati e alcuni giochi preannunciati. Comunque sia oggi il suo account Twitter, quello con cui distribuiva le informazioni ricevute da terzi, è stato disattivato.



Sabi ha spiegato cos'è successo su Discord usando il suo nickname alternativo, FanG: "Ciao a tutti! Ho disattivato l'account Twitter di Sabi. Non è chiuso definitivamente e non c'è da preoccuparsi. L'ho disattivato perché non trafugherò mai più informazioni riservate di Nintendo Co ltd."



Non è la prima volta che Nintendo si muove contro Sabi. Non sappiamo sinceramente cosa sia accaduto dietro le quinte. Probabilmente gli avvocati della compagnia hanno 'consigliato' all'insider di piantarla con i leak. Sabi sarà quindi sceso a più miti consigli di fronte alla prospettiva di essere distrutto in tribunale.



Se vogliamo il comportamento di Nintendo è anche una conferma indiretta delle ultime indiscrezioni girate da Sabi, ossia che Metroid Prime Trilogy HD e Super Metoid Remake sono in arrivo su Nintendo Switch e, soprattutto, che The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 potrebbe essere stato rinviato all'anno prossimo.