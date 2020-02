Hippocampus, un Castlevania tutto italiano disponibile su Steam

Hippocampus è un promettente action game ispirato a Castlevania: Lament of Innocence, disponibile a partire da oggi su Steam al prezzo di lancio di 7,99 euro.



Sviluppato da un team indipendente italiano, BadVices, il gioco mette in campo spettacolari meccaniche hack & slash mentre controlliamo Lord Moebius, un uomo che decide di assumere un pericoloso allucinogeno per ricongiungersi con l'amata Lorelei.



Il problema è che le visioni sovrannaturali assumono forma e sostanza, e molte di esse sono pericolose: dovremo combatterle mentre esploriamo uno scenario gotico e inquietante, impreziosito da enigmi ambientali.



Hippocampus è un hack and slash in terza persona con combattimenti frenetici e fasi platform, concentrato su mutilazioni e diversi comportamenti dei nemici.



Vesti i panni di Lord Moebius che ha fatto uso di un pericoloso allucinogeno, la datura stramonio, per rendere i suoi ricordi vividi e rincontrare Lorelei, la sua amata scomparsa.



Affronta le mostruosità nate dall'allucinazione, risolvi enigmi ambientali per accedere a nuove aree e scopri la verità dietro la scomparsa di Lorelei.