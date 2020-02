Conglomerate 451, disponibile il gioco di ruolo Cyberpunk tutto italiano

Conglomerate 451, il gioco di ruolo a tema Cyberpunk tutto italiano, è finalmente disponibile. Gli sviluppatori di Runeheads hanno infatti lanciato la versione 1.0, facendolo uscire con successo dall'Accesso Anticipato. Da notare come abbiano mantenuto le promesse fatte per le tempistiche di rilascio, ritardi fisiologici a parte.



Attualmente Conglomerate 451 è disponibile soltanto su Steam, ma dal 24 febbraio 2020 sarà acquistabile anche su GOG.



Conglomerate 451 su Steam



"Sono Matteo - uno dei due membri del team Runeheads. Scrivo queste poche righe per ringraziare tutti i giocatori che ci hanno aiutato in questi 9 mesi di Accesso Anticipato," ha scritto il fondatore di Runeheads Matteo Sciutteri nel bel messaggio con cui ha comunicato il lancio di Conglomerate 451, che riportiamo integralmente:



"E' stato un viaggio incredibile - pazzesco: ci siamo divertiti, abbiamo lavorato tanto (trascorrendo davvero tante notti davanti ai nostri PC, lavorando al gioco), abbiamo ricevuto tantissime idee e consigli da tutti voi.



E' stato il nostro primo Accesso Anticipato, non ne avevamo mai fatto un prima. Ma abbiamo apprezzato ogni singolo feedback, ogni singola parola che ci avete scritto.



A volte è stata dura; abbiamo avuto contrattempi (come quando il mio PC è morto a metà dello sviluppo di una patch), ma la vostra passione e il vostro entusiasmo per Conglomerate ci hanno sempre aiutato ad andare avanti.



Il gioco, quando abbiamo iniziato l'Accesso Anticipato a Maggio, era un piccolo embrione. Adesso è un titolo maturo, con tante funzionalità e idee.



Speriamo davvero che apprezzerete il risultato finale, come noi abbiamo apprezzato le chiacchierate con voi, ascoltando le vostre idee, spesso incredibili.



Quindi... grazie da tutti noi: come direbbe uno dei nostri eroi, you are breathtaking (chissà se posso scriverlo o se adesso è protetto da copyright :D).



MA questa non è la fine del viaggio! E' solo l'inizio: abbiamo intenzione di continuare a supportare e migliorare il gioco nei prossimi mesi. Ci sono un sacco di idee che vogliamo ancora implementare, e molte sfide che vogliamo affrontare.



Continuate a seguirci, dandoci i vostri suggerimenti preziosi: non mancheremo di rispondervi e di prendere ogni idea in considerazione.



Quindi, rimanete dei nostri: la città di Conglomerate ha ancora bisogno di voi."



La versione 1.0 di Conglomerate 451 comprende tutti i contenuti promessi da Runeheads al momento del lancio in Accesso Anticipato.



Per chi non lo conoscesse, Conglomerate 451 è un dungeon crawler che mescola meccaniche di gioco da Dungeon Master / Eye of the Beholder e mappe generate proceduralmente, prendendo alcune caratteristiche di Darkest Dungeon. In testa alla notizia trovate il trailer di lancio del gioco. Se vi interessa saperne di più, leggete il nostro provato di Conglomerate 451, in attesa della recensione che arriverà a breve.