Borderlands diventa un film, con Eli Roth alla regia

Borderlands diventerà anche un film, a quanto pare, come annunciato (o forse no) dallo stesso Randy Pitchford di Gearbox in un messaggio fantasma diffuso su Twitter e poi scomparso misteriosamente, che riportava peraltro anche un nome importante come Eli Roth alla regia.



La produzione del film di Borderlands sembra dunque essere un'operazione di un certo calibro, considerando che alla regia è stato chiamato un personaggio molto noto nell'ambiente, specializzato soprattutto nei film horror come Cabin Fever e la serie Hostel ma che non disdegna digressioni in altri generi e atmosfere come dimostrato anche da Il mistero della Casa del Tempo.



Non sappiamo esattamente come prendere l'informazione, visto che il messaggio su Twitter sembra sia stato cancellato senza lasciare traccia, ma possiamo testimoniare la sua esistenza con l'immagine riportata qui sotto che presenta uno screenshot del tweet in questione.



L'annuncio del film di Borderlands era previsto per il 27 febbraio durante il PAX East, con presentazione in grande stile all'interno del Main Theater, dunque è probabile che il tweet di Pitchford sia venuto fuori troppo in anticipo rispetto ai tempi concordati e sia stato dunque rimosso per evitare problemi, ma ormai il danno è fatto.



Possiamo dunque aspettarci un interessante adattamento cinematografico per la serie Borderlands, brand che peraltro ha aumentato ulteriormente la propria importanza in ambito videoludico con il successo di Borderlands 3. Per quanto riguarda quest'ultimo, ricordiamo la recente uscita dell'espansione Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot, facente parte di un'interessante strategia dei DLC per Borderlands 3 di cui Gearbox ci ha parlato in esclusiva nel corso di un'intervista.