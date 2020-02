Fortnite, infliggi danno agli scagnozzi

Con l'arrivo di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, gli sviluppatori di Epic Games hanno aggiunto al loro gioco tantissime nuove sfide da completare. Infliggi danno agli scagnozzi è una di loro: in questa rapida guida vi spieghiamo come completarla velocemente e facilmente.

Per completare la sfida Infliggi danno agli scagnozzi di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 non dovrete fare altro che recarvi in una delle cinque zone dell'isola infestate dall'Agenzia e dai nemici dell'Agenzia: qui le aree saranno letteralmente invase da scagnozzi. Si tratta di nemici in divisa che biascicheranno parole incomprensibili e vi attaccheranno a vista, sorta di bot letali: impossibile confonderli. Il vostro compito è quello di atterrarli e poi eliminarli, infliggendo loro danni su danni (circa 2000).

Eccovi una pratica immagine che vi mostra la posizione dei luoghi dell'isola di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 dove troverete sicuramente degli scagnozzi, ovviamente se non sono già stati eliminati dagli altri giocatori. Ogni area nasconde anche la presenza di un boss dell'Agenzia molto pericoloso.