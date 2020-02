Samsung Galaxy, la notifica '1' arrivata a tutti i telefoni del brand

Qualche ora fa tutti i possessori di telefoni della famiglia Samsung Galaxy sparsi per il pianeta Terra hanno ricevuto una strana notifica che riportava soltanto '1 1'. Non essendoci niente di dannoso in quegli scarni messaggi si poteva tirare avanti senza farci troppo caso. Purtroppo viviamo nell'epoca dei social network, quindi la suddetta notifica è diventata oggetto di approfonditi dibattiti online e di notizie allarmate. Quali reconditi significati si nascondono dietro quegli 1?



Nessuno, semplicemente la notifica è stata inviata all'app Find My Mobile (l'alternativa della casa coreana a Find My Device di Google) per errore, come spiegato da Samsung stessa. Probabilmente qualcuno in Corea stava facendo degli esperimenti con l'applicazione e deve aver premuto il tasto sbagliato, inviando quegli 1 a tutto il mondo.



In realtà un mistero da risolvere ci sarebbe: tolta la notifica, alcuni hanno notato che l'applicazione Find My Mobile ha iniziato a consumare batteria in modo anomalo. Sinceramente non è chiaro se il consumo eccessivo di energia sia correlato in qualche modo con la notifica, quindi mettere in correlazione le due cose è davvero difficile. C'è anche chi ha provato a indossare degli occhiali da sole trovati in un cassonetto, ma non ha scoperto niente di strano (questa non è facile ndr).



Comunque sia tutto è bene quel che finisce bene, soprattutto se non c'è niente che possa finire male. Se possedete un Samsung Galaxy e avete ricevuto la notifica 1, semplicemente cancellatela e dormite sereni.

Recently, a notification about "Find My Mobile 1" occurred on a limited number of Galaxy devices. This was sent unintentionally during an internal test and there is no effect on your device. We apologize for any inconvenience this may have caused our customers. ^LF — Samsung Help UK (@SamsungHelpUK) February 20, 2020