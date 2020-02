Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, cerca forzieri presso la Grotta o lo Squalo

Molto probabilmente sarete già presi dal completamento delle nuove sfide di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2. In questa rapida guida vi spiegheremo come approcciarvi alla missione cerca forzieri presso la Grotta o lo Squalo, in modo rapido e indolore.

Cerca forzieri presso la Grotta o lo Squalo è una delle primissime sfide di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, e sì, come immaginerete per completare la missione non dovrete poi fare molto altro che trovare questi due luoghi sulla mappa di gioco e raccogliere/aprire più forzieri possibile. I problemi sono due: si tratta di aree estremamente affollate in questi primi giorni della nuova stagione di Epic Games; inoltre, anche se non vi fossero nemici reali, vi sarebbero comunque gli scagnozzi da tenere sotto controllo (i bot dell'agenzia).

Qui di seguito vi riportiamo una pratica immagine che mostra la posizione dello Squalo e della Grotta, le due aree da visitare. Potete anche raccogliere sette forzieri un po' qui un po' lì, l'importante è che in tutto siano sette.