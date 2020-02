Fortnite: camuffati in una cabina del telefono in partite diverse

Si chiama Camuffati in una cabina del telefono in partite diverse, ed è una delle nuove sfide proposte da Epic Games in Fortnite Capitolo 2 Stagione 2. In questa rapida guida vi spieghiamo cosa fare e dove farlo, in modo da completare la missione facilmente e velocemente.

Le cabine del telefono sono una novità della Fortnite Capitolo 2 Stagione 2: gli sviluppatori di Epic Games le hanno aggiunte un po' ovunque sulla mappa di gioco, ma per completare la missione vi basterà anche semplicemente utilizzare sempre la stessa, purché questo avvenga in partite differenti. Una cabina è subito a portata di mano presso la nuova piattaforma petrolifera ad ovest della fabbrica di slurp: tra l'altro dovrete comunque recarvi in questo luogo, sia per infliggere danni agli scagnozzi che per aprire porte con lo scanner ID.

Ecco un video che vi mostra la posizione delle cabine del telefono di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, e più in generale come completare questa sfida inedita.