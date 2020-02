Fortnite, come aprire le porte bloccate da uno scanner ID

Una delle nuove sfide di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 richiede di aprire le porte bloccate da uno scanner ID, in partite diverse. Ma dove si trovano, queste porte? E come si sblocca uno scanner ID? Questa rapida guida vi fornirà tutte le informazioni necessarie.

Andiamo con ordine: innanzitutto lo scanner ID è una novità introdotta da Epic Games nella Fortnite Capitolo 2 Stagione 2. Alcuni si trovano, ad esempio, presso la piattaforma petrolifera subito ad ovest della fabbrica di slurp. Qui determinati accessi sono bloccati dallo scanner: per accedere vi servirà il lasciapassare... oppure uno scagnozzo da utilizzare come per aggirare il sistema di riconoscimento facciale.

Ecco come agire: atterrate sulla piattaforma di Fortnite, eliminate un nemico, prendetelo in braccio e utilizzatelo davanti allo scanner ID per sbloccare la porta. La procedura viene illustrata dettagliatamente nel video qui di seguito riportato.